Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katılarak Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra Müftülük Meydanı’ndan toplu açılış törenine katılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak Ak Parti il binasında teşkilatları ile bir toplantı yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve tüm Kahramanmaraş halkını bu buluşmaya davet etti.