AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel: Gündemimizde erken seçim yok

Gazeteci Neşe Yıldızhan ve Sibel Atıcı’nın sunduğu ‘Kent Kulisi’ programında konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ilk olarak korona virüs (Covid-19) salgını hakkında yaptığı değerlendirmede, “Valiliğimiz süreci çok yakından takip ediyor. Sağlık müdürlüğümüz süreci çok yakından takip ediyor. Bizde ilgili kurumlarımızdan süreci anbean takip etmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta da diğer illerde olduğu gibi birkaç ay önce ciddi bir yoğunluk vardı. Aslında o da zaten şehrin tamamına yansımış ve birçok bölgede bu vakalarla karşılaşmıştık. Şuanda Kahramanmaraş’ta pandemi dolayısıyla durumu iyi. Topladığımız veriler gayet olumlu. Ama yeni mutant virüs canımızı sıkıyor. Şehrimizde de görüldü ancak korkulan bir seviyede değiliz. Burada zaten hemen valiliğimiz gerekli tedbirleri aldı. Anında karantina denetleyecek, bölgelerde hemen karantina ilan etti. Ev ev kontrol altına alındı. Benim en son görüştüğümde herhangi bir şekilde tedirginliğe ulaşacak bir seviyede olmadığı söylendi. Şehrimiz de vaka sayıları çok ciddi anlamda düşmüştü. Diğer şehirlere oranla şuanda çok iyi durumdayız. Burada bütün sağlık çalışanlarımıza, ilgili kurumlara ve valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Süreci çok yakinen takip ediyorlar. Bizde üzerimize düşen ne görev varsa bu noktada eksikler olduğu zaman anında iletiyoruz” dedi.

Salgın sürecinde kısıtlama kapsamına alınan işyerleri hakkında açıklama yapan Fırat Görgel, “Tabi bizim için aslında tanıdığımız bir süreç değil. İlk defa tecrübe ettiği bir durum. O yüzden alışmakta çok zorlanıyoruz, mağduriyetlerin ve yaşanan sıkıntıların farkındayız. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimiz bu işin farkında. Onun içinde başından beri çok ciddi reaksiyon gösterdik. Ciddi yardımlar yapıldı. Ülkemizin bütün kaynakları bu iş için adeta seferber edildi. Süreç uzadıkça da bu noktadaki mağduriyetleri bizler de gözlemliyoruz. Ben bu noktada çok ümitliyim, şehrimizde çok iyi bir noktada. Hükümetimiz bu anlamda vatandaşımızın faydası olabilecek tedbirleri anında imkânlar ölçüsünde yürürlüğe koyuyor. Vatandaşlarımızda bunu farkında. Bizlerin hükümetimizin, iyi niyetli ve vatandaşımızın lehine her an bir şeyler yapma gayretin farkında. Bunun farkında olması da bizleri ayriyeten sevindiriyor. İnşallah bizim hepimizin duası bu süreç tamamen atlatabilmek” dedi.