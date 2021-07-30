AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’den Aksu Haber’e özel açıklamalar!
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel son günlerde artarak devam eden orman yangınlarıyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 16:55 30.07.2021, 17:36
Başkan Görgel buradaki açıklamasında hiçbir şekilde hiç kimsenin AK partiyi millete hizmet yolundan çeviremeyeceğini söyleyerek bu tür kirli oyunlara ormanlarında alet ediliyor olmasını kınadı.
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