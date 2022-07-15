AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in acı günü!

AK Parti il başkanı Fırat Görgel’in, 85 yaşında vefat eden halası Fethiye Esenceli son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden AK Parti il başkanı Fırat Görgel’in halası olan Fethiye Esenceli için Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Fethiye Esenceli’nin cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'nda defnedildi.