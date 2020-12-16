AK Parti İl Başkanı Görgel'den Gençlik Kollarına Başarı dilekleri
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, atamaları yapılan ilçelerin Gençlik Kolları Başkanları için başarı dileklerinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2020, 17:35 16.12.2020, 18:03
Kahramanmaraş AK Parti ilçe Gençlik Kolları Başkanlıklarında değişim tamamlandı.
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde bulunan 10 Gençlik Kolları Başkanı değişti.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yeni görevlendirmeleri değerlendirerek, "gençlik kollarındaki bütün kardeşlerime hayırlı olsun" dileklerinde bulundu
Başkan Görgel konuşmasının devamında "bu ekibin iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum" dedi.
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