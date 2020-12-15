AK Parti İl Başkanı Görgel'den hastane açıklaması
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel Milletvekilleri iletişim ofisi tarafından verilen müjdeyi Aksu Haber’e değerlendirerek tüm Kahramanmaraş’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ofisi, Ilıca’ya Hastane Müjdesi Verdi. Milletvekilleri Ofisi’nden yapılan Açıklamada, “Ilıca bölgemize ilk basamak hastanesi yapılması bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür” denildi.
Konuyla ilgili Ak parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’de Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu ve detayları paylaştı.
Milletvekilleri ofisinden yapılan açıklamada Onikişubat Belediyemiz tarafından bedelsiz tahsis edilen hazır bina hastaneye dönüştürüleceğinden zaman kaybı olmadan Ilıca’mız hastane hizmeti almaya başlayacaktır ifadelerine yer verilmişti.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Milletvekilleri İletişim Ofisi tarafından verilen müjdeyi Aksu Haber’e değerlendirerek tüm Kahramanmaraş’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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