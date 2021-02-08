AK Parti İl Başkanı Görgel’den KGC’ye ziyaret

İl Başkanı Fırat Görgel, KGC’ye yaptığı ziyarette, AK Parti İl Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görgel; “Geçtiğimiz hafta Ankara’ gittik. Kahramanmaraş’ın ulaşım konusu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettik. Şehrimize yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Kahramanmaraş –Çağlayancerit Yolunun ilk etabı olan 14 kilometrelik yol, Ilıca Yolu, Kahramanmaraş Havalimanın durumu, ILS cihazı konusu, Sefer sayıları, Arsan Kavşağı konusunu görüştük. Sayın Bakanımızın bazı talimatları oldu. Geben- Andırın yolu, Göksun- Elbistan yolunda çalışmalar devam ediyor.

AK Parti İş Başkanlığı olarak, Aksu Çayı ve Tomsuklu OSB konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ü ağırladık. Türkoğlu Adliye Sarayı, Kahramanmaraş’ Adliye ek bina konusu gündeme getirdik. Kahramanmaraş için önemli olan konularda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah zaman zaman bu konularda gerekli bilgileri vereceğiz” dedi

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise ; “Sayın Başkana Cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan bizlere göreve geldikten sonra yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bizler, Kahramanmaraş’la ilgili yapılması gerekenleri Başkanımıza anlattık. Basın mensuplarının ne kadar zor şartlarda görev yaptıklarını anlattık. İnternet yasasının mutlaka çıkması gerektiği konusunu anlattık” dedi.