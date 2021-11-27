Ak Parti il başkanlığına ziyaret!

Bu Kapsamda Ünal Ve Bakan Kasapoğlu Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’i De Ziyaret Etti.

Burada Ak Kadrolarla Bir Araya Gelen Ak Parti MYK Üyesi Ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ve Beraberindeki Heyet Görüş Alışverişinde Bulundu.

Ardından Bir Açıklama Yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Güçlü Bir Teşkilat Yapısına Sahip Olduklarına Dikkat Çekti.

Bakan Kasapoğlu Kahramanmaraş’ın Gençlik Yatırımları Ve Spor Alanındaki Gelişmelerini Hep Birlikte Gördüklerini Dile Getirdi.

Ak Parti MYK Üyesi Ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Da Spor Ve Sanayi Alanında Kente Kazandırılacak Olan Yatırımların Önemini Vurguladı.