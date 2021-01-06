AK Parti İl Başkanlığından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve Partililer, Kahramanmaraş Adliyesi'ne yaptıkları başvuruda, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Başbuğ ve Gazeteci Ataklı'nın Darbe, CHP’li Sağlar'ın ise başörtüsü ile İlgili Açıklamalarına İlişkin Suç Duyurusunda Bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş teşkilatını temsilen Kahramanmaraş Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında Türk Ceza Kanununun "Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Etme" Başlığını taşıyan 21'nci maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığına böyle bir suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

En başından beri, her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olduğunu ifade eden Görgel, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Sürekli, kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisnin mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu örneklerden biri, CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında 'başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını' söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir.

Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir." dedi.