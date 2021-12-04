Ak Parti İl Danışma Meclisi toplandı
Ak Partinin siyasi kadroları tam katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 15:33 04.12.2021, 17:52
Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Katılımıyla Ak Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi.
Toplantı İlk Olarak Saygı Duruşunda Bulunulması Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Düzenlenen Programda Açılış Konuşmasını İl Başkanı Fırat Görgel Yaptı.
Başkan Görgel Kent De 200 Bin Ak Parti Üyesi Olduğunu Belirterek Her Dört Seçmenden Birinin Ak Partili Olduğuna Dikkat Çekti.
Ak Kadrolarla 2023 Seçimlerinde 19 yıldır Olduğu Gibi Yine Gönüllere Girilerek Milletin Yanında Olacaklarını İfade Etti.
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
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