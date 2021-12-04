Ak Parti İl Danışma Meclisinde duygu dolu anlar!

Milletvekili İmran Kılıç uzun yıllar boyunca Ak Partiye ve millete yaptığı üstün gayretleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu.

Bu kapsamda Ak Parti İl Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada İmran Kılıcı anan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bir de müjdeli haber paylaştı.

Yapılmasında büyük gayretleri olan Önsen Köprüsünde Milletvekili Kılıcın hatıralarını yaşatacaklarını söyleyerek İmran Kılıç Köprüsünün hayırlara vesile olmasını diledi.