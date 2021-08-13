AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığından Aşure Etkinliği!
Birliğin ve beraberliğin sembolü olan aşure herkesimden vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.08.2021, 13:56 13.08.2021, 15:31
Bu kapsamda Ak Parti İl Kadın Kolları başkanlığı Onikişubat İlçesi Binevler Kapalı Semt Pazarında “Aşure Etkinliği” düzenledi.
Düzenlenen etkinlikte buradaki vatandaşlara aşure ikramında bulunularak onlarla hemhal olundu.
Etkinlik sonrası bir açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur çeşitli etkinlikler vasıtasıyla sık sık vatandaşlarla bir araya gelip onların sorunlarını dinlediklerini dile getirdi.
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