AK Parti İl Kadın kolları bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi!

Basın toplantısında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’de değil dünyada bir sorun olduğunu söyledi.

Okur, "Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Parti üyeleri günün anlam ve önemine binaen turuncu şemsiye açarak, ellerinde "şiddet insan hakkı ihlalidir, sevgi yeşertir şiddet soldurur" yazılı döviz taşıdı.