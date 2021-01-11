AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’tan gazeteciler günü ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş beraberinde kolları başkanı Ayşe Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, Belediye Meclisi Üyesi Ali Demir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Aksu Tv Kuzey İlçeler Temsilcimiz Ali Öztürk’ü ziyaret etti.

Gazetecilerin bütün zorluklara rağmen halkın haber alma özgürlüğü için mücadele ettiğini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, gazeteciler gününü kutladı.

Tıraş ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ AK Parti olarak bizler gazetecilerin ne zor şartlar altında görev yaptıklarını biliyoruz. Halkı zamanında ve doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden emek veren gazetecilerin gününü kutluyoruz.



Aksu Tv kuzey İlçeler Temsilcisi Ali Öztürk’te ziyaretlerinden dolayı başkan Tıraş ve heyetine teşekkür etti.