Ak Parti İlçe Başkanı Tıraş: Elbistan Malatya duble karayolu kenti cazibe merkezi haline getirecek

Göksun Elbistan karayolunun Afşin yol ayrımından başlayarak, Elbistan Malatya Darıca arasındaki yolun duble yapılması için Ak Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü temasları sonucunda 50 kilometrelik yolun 8 eylül 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkarılması kararlaştırıldı.

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Yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki yatırımın tamamlamasıyla birlikte Elbistan, Güneydoğu, Karadeniz, Doğu anadolu ve Akdeniz Bölgelerini birbirine bağlayan kent konumuna sahip olacak.

Duble yolun kent ekonomisine önemli katkı sunmasını beklediklerini belirten Tıraş, bölge halkının yapılmasını istediği Elbistan Malatya bağlantı yolunun tamamlanmasıyla kentin lojistik üssü haline dönüşeceğini söyledi.



TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a teşekkür eden tıraş: “Elbistan Malatya karayolunun duble yol yapılmasıyla birlikte Elbistan’ın artık ulaşımla ilgili sıkıntısı kalmayacak. 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacak ihale sonucunda Afşin Erçene’den başlamak üzere Malatya Darıca’ya kadar yaklaşık 50 kilometrelik yol duble yol olarak yeniden inşa edilecek. Yol üzerinde bir de köprü inşa edilecek. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Elbistan Doğu Anadolu Karadeniz, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerini birbirine bağlayan kent haline gelecek. Bu da kent ekonomisine artı olarak yansıyacaktır.”

Göksun Elbistan karayolunda ki çalışmalarında hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Tıraş: “Göksun Elbistan karayolumuzda da çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal’ın destekleri ile yoldaki çalışmalara hız verildi. Yer yer tamamlanan duble yollar kullanıma açıldı, bu yolun Afşin’e kadar olan kısmının bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ulaşımın kolaylaştırılması ile birlikte Elbistan ovası cazibe merkezi haline gelecektir dedi.



Bölge tarımının geliştirilmesi için sulama barajı yatırımlarının da sürdürüldüğünü belirten Tıraş, birkaç yıl içerisinde kalkınmış bir bölgeye sahip olunacağını söyledi.