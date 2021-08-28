Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı aşure programı düzenledi

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını dilediğimiz Muharrem Ayı dolayısıyla ülke genelinde birçok yerde aşure kazanları kurulup vatandaşlara ikramlar yapılıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde de Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından aşure programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da katılarak burada vatandaşlara aşure ikram etti.

Program sonrası bir değerlendirmede bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan aşurenin önemine değinerek birlik ve beraberlik içerisinde çok büyük işler yapacaklarına dikkat çekti.