AK Parti Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklamasında bulundu!

Kahramanmaraş’ta da bir araya gelen il kadın kolları yönetim kurulu ve üyeleri düzenledikleri basın açıklamasında ak parti hükümetinin kadınlara verdiği öneme vurgu yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’inde katılım sağladığı, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’un yaptığı açıklamanın devamında kadınların iş gücüne katılımındaki yerine dikkat çekildi.