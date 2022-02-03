AK Parti Kadın Kolları “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” buluşması için Kahramanmaraş’a geliyor

“Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” programında öncelikli hedef, Mart ayının sonunda kadar buluşmaların 81 ilde gerçekleştirilmesi. Kırsal kalkınmaya, kadın girişimcilik oranının artırılmasına ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilen toplantılarda, iş kurmak ve meslek edinmek isteyen kadınlarla bir araya geliniyor. Kadınların işgücüne katılım oranlarının da artırılması amaçlanan, halka açık gerçekleştirilen buluşmalar bugüne kadar 41 ilde, yaklaşık 13 bin 783 katılımcı ile gerçekleştirildi.

İlki Nisan ayında Hakkari’de yapılan buluşmalar kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda kadınlar, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların, kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, Türkiye genelinde bir farkındalık yaratılması isteniyor. Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ise bu projeyle kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olma rolünü üstleniyor.

Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de dinlenecek

Kahramanmaraş ziyaretinde, teşkilat çalışmalarının yanı sıra sahanın da nabzı tutulacak. Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yerel basınla da buluşularak, kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek, STK’ların sorun alanları belirlenecek. 5 Ocak 2022 tarihinde ise Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı Bölge Toplantılarının 2’ncisi Akdeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya sekiz il,104 ilçeden Kadın Kolları teşkilat mensupları katılacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Genel Merkez Kadın kolları birim başkanları’ndan oluşan heyet, 4 Şubat 2022 tarihinde Necip Fazıl Kültür Merkezi kadınlarla bir araya gelerek, ilde bir dizi program gerçekleştirecek.

AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI

81 İLDE KADIN EMEĞİ TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİ

KAHRAMANMARAŞ PROGRAMI

04.02.2022 CUMA

11:00-12:30 KAHVALTI (KADIN STK TEMSİLCİLERİ İLE) (YER: HAVAALANI KAVŞAĞI MADO)

12:30-13:15 İL BAŞKANLIĞI ZİYARET

KADINLARLA BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA KADIN EMEĞİ PROGRAMI

(YER: NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ, YUNUS EMRE, İSMET KARAOKUR BLV. NO:1 D:NO:1, KAHRAMANMARAŞ MERKEZ)

13:30-16:00 KADIN EMEĞİ PROGRAMI

16:00-16:45 KADIN GİRİŞİMCİLERİ ESNAF ZİYARETİ

(YER: ONİKİ ŞUBAT İLÇESİ, RAMADA OTEL-KÜLTÜR MERKEZİ ARASI)