Ak Parti Kadın Kolları Pazarcık İlçe Başkanlığından ziyaret!

Pazarcık için neler yapılabilirin konuşulduğu ziyarette Başkan Yılmazcan, her zaman kadın kollarının yanında olduğunu belirterek birlikte hareket edeceklerini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Pazarcık İlçe Başkanı Betül Yılkıcı’da kadın kollarının Pazarcık’ta yaptığı faaliyetleri anlattı.