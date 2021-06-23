Ak Parti Kadın Kolları Pazarcık İlçe Başkanlığından ziyaret!
Ak Parti Kadın Kolları Pazarcık İlçe Başkanı Betül Yılkıcı ve Yönetimi, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 16:55
Pazarcık için neler yapılabilirin konuşulduğu ziyarette Başkan Yılmazcan, her zaman kadın kollarının yanında olduğunu belirterek birlikte hareket edeceklerini söyledi.
AK Parti Kadın Kolları Pazarcık İlçe Başkanı Betül Yılkıcı’da kadın kollarının Pazarcık’ta yaptığı faaliyetleri anlattı.
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