Ak parti kadın kollarında görev değişikliği

Pazarcık Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tensipleriyle devir teslim törenini gerçekleşti.

Ak parti İlçe başkanlığında gerçekleşen Devri teslim törenine Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı Harun Eskigün ve İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı.

Düzenlenen törenden bir konuşma yapan Ak parti İlçe başkanı Harun Eskigün açılış konuşması yaptı.

Gerçekleşen devri teslim töreninden İlçe Kadın Kolları Başkanlığını devreden Saime Arık katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini devralan Betül Yılkıcı ise bir konuşma yaptı.

Son olarak Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı görevi devreden Saime Arık ve görevi devralan İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yılkıcı'ya yeni görevinde başarıları diliyerek çiçek takdim etti.