AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi öncesi özel röportajlar...

AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi öncesi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'dan özel röportajlar...

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 13:21 07.11.2020, 13:37
AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi öncesi özel röportajlar...

AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi öncesi özel röportajlar...

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