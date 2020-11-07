AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi özel röportajlar...

Kongreye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti Kahramanmaraş İl ve İlçe Yönetimi, MHP Kahramanmaraş İl ve İlçe Yönetimi, İlçe Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, Yerel Basın ve Ulusal Basın temsilcileri katılım sağladı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, kongrenin şehrimizde hayırlara vesile olmasını diledi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İl Başkanımız Av. Fırat Görgel ve Yönetim Kurulu Üyelerine bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kongreye gelen katılımcılara teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘’Kahramanmaraş AK Partimizin temel taşlarından bir tanesidir’’ Dedi.

54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, günün anlam ve önemine değindi.