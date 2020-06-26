AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kollarına Feyzullah Eren Aşçı atandı!
AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2020, 15:51 26.06.2020, 19:47
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AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Feyzullah Eren Aşçı getirildi.
AK Parti İl Gençlik Kollarında yaşanan bu görev değişimi sonrasında sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı paylaştılar;
"AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığına Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Tarafından Feyzullah Eren Aşçı atanmıştır. Başkanımıza görevlerinde başarılar diler, görevini büyük bir azim ve özveriyle yürüten Ali Çam başkanımıza teşekkür ederiz."
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