AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kollarına Feyzullah Eren Aşçı atandı!

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Feyzullah Eren Aşçı getirildi.

AK Parti İl Gençlik Kollarında yaşanan bu görev değişimi sonrasında sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı paylaştılar;

"AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığına Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Tarafından Feyzullah Eren Aşçı atanmıştır. Başkanımıza görevlerinde başarılar diler, görevini büyük bir azim ve özveriyle yürüten Ali Çam başkanımıza teşekkür ederiz."