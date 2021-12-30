AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel 2021 yılını değerlendirdi

Görgel konuşmasının devamında son zamanlardaki kur artışına değindi.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının emeklerine değinen Görgel:“Sağlık çalışanlarımızın önemli bir özverisi olduğu bu dönemde onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

Görgel 2022 hedeflerine de değinerek: “Yatırımlarımızın devam ettiği ve insanlarımızın daha refah, daha mutluluk içerisinde yaşayacağı bir yıl olacağına inancımız çok güçlü seviyede.” Diye konuştu.