AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel 2021 yılını değerlendirdi
Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel 2021 yılını değerlendirdi. Pandemi ve bazı sıkıntılar olmasına rağmen 2021 yılının Kahramanmaraş için dolu dolu geçen bir yıl olduğunu söyleyen Görgel, bu dönemde yapılan yatırımlar hakkında konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 12:31 30.12.2021, 18:49
Görgel konuşmasının devamında son zamanlardaki kur artışına değindi.
Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının emeklerine değinen Görgel:“Sağlık çalışanlarımızın önemli bir özverisi olduğu bu dönemde onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.
Görgel 2022 hedeflerine de değinerek: “Yatırımlarımızın devam ettiği ve insanlarımızın daha refah, daha mutluluk içerisinde yaşayacağı bir yıl olacağına inancımız çok güçlü seviyede.” Diye konuştu.
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