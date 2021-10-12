AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ASKF’nin taleplerini dinledi

Kahramanmaraş’ta amatör sporun en önemli destekçisi olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Amatör Spor Haftası dolayısıyla birçok önemli ismi ağırlarken, bir ziyaret de AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’den geldi. Simimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, gençleri obeziteden ve bağımlılıktan kurtarma noktasında önem arz eden amatör sporun gelişmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Bu kapsamda ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, amatör sporun içerisinden gelen Görgel’e Kahramanmaraş’a Amatör Evi’nin kazandırılması konusundaki talebi ve amatör sporun eksikliklerini iletirken, Görgel ise amatör sporun hem Kahramanmaraş için hem de Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekerek, Kahramanmaraş sporuna katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ziyaret sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzla çok verimli bir toplantı yaptığımıza inanıyorum. Amatör spor Kahramanmaraş için de ülkemiz için de çok önemli. Burada vereceğimiz desteğin gençlerimizin gelişmesi noktasında özellikle gerini dönüşümü çok önemsiyoruz. Hükümetimizin de bu anlamda çalışmaları hem Kahramanmaraş’ta hem de tüm Türkiye’de hepimizin malumu. Tabii Kahramanmaraş’ta eksik olduğumuz noktaları Başkanımızla bir kez daha dinledik. Sağ olsun çok değerli fikirleriyle bizi burada bilgilendirdiler. Bizde bundan sonra siyasi irade olarak amatör spor kulüplerimize neler yapabiliriz inşallah onun gayreti içerisinde olacağız. Tabiri caizse Başkanımızdan ev ödevlerimizi aldık. İnşallah bizler de kendi arkadaşlarımızla konuşup daha fazla neler yapabiliriz onları bir istişare edeceğiz sonra yeniden bir araya gelip, görüşeceğiz. Çok güzel, çok verimli bir görüşme oldu. Bende yıllarca amatör spor kulüplerinde futbol oynamıştım. Burada çok değer verdiğimiz abilerimi, arkadaşlarımı görmek benim için güzeldi. Dostane bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de tekrar tekrar bir araya geliriz.”

“FIRAT BAŞKAN’IN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Görüşmenin çok güzel geçtiğini söyleyen ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan ise şu ifadelere yer verdi: “Fırat Başkamızın ekibiyle birlikte federasyonumuzu ziyaret etmesi, amatör spor camiası olarak gerçekten bizi çok mutlu etti. Fırat Bey’in de amatörün içerisinden gelen biri olduğu için amatör spor kulüplerinin halini daha iyi anladığı için çok samimi bir görüşme oldu. Kendisine amatör sorunlarını anlattık. Memleketimiz için amatör spor kulüpleri için yapılması gerekenleri konuştuk. Memleketin gençliği için, geleceği için nelere yapılması gerektiğinin istişarelerini yaptık. Kendisi de çok memnun oldu. Başkanımız ilettiğimiz bazı durumlardan kendisinin bilgisinin olmadığını, bu konuda da kendisinin ilgileneceğini her zaman kendisine ulaşabileceğimizi belirtti. Çok güzel bir görüşme oldu. Amatör spor kulüpleri adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz kendisine taleplerimizi ilettik ilgileneceğini söyledi, biz de mutlu olduk. İnşallah ileriye şimdi ümitle bakıyorum. Fırat Başkanın desteği burada bizim için çok önemli. Ziyaretler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra görüşmelerimiz daha sık olacak.