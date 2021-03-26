Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Büyük Kongreyi Değerlendirdi
Ak Parti’de yaşanan 7. Olağan Büyük Kongre Heyecanı!
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 17:32
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ve “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla gerçekleşen kongreye Kahramanmaraş Teşkilatları pandemi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayarak tam kadro katıldı.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, 7.Olağan Büyük Kongreyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kahramanmaraş teşkilatı coşkusu, heyecanı, partisine ve liderine bağlılığı ile yine Türkiye’ye örnek oldu” dedi.
Başkan Görgel, AK Parti’nin 7. Olağan Kongresinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Ünal’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Tevcıhleri İle verilen yeni görevi Grupbaşkanvekilliğinde başarılar diledi.
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