AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel: Çanakkale Ruhu Asla Kaybolmayacak

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. İl Başkanı Görgel mesajında; Çanakkale’de kazanılan zaferinin Türk Milletinin yeniden dirilişinin işareti olduğunu, birlik beraberlik içerisinde vatan uğruna tek yürek hiç düşünmeden şahadete yürüyüşün adı olduğunu belirtti.

Çanakkale’de ‘Çanakkale Geçilmez’ Kahramanmaraş’ta da; ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olamaz’ yazıldığını hatırlatan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel; “Anadolu’nun tüm bölgeleri bu tür kahramanlık yazılarıyla doludur. Çanakkale’de ve Kahramanmaraş’ta verilen mesaj aynıdır. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destandır. Çanakkale ruhuyla omuz omuza olmamız gerekir Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Çanakkale zaferinin her açıdan asırlardır unutulmayacak ve nesilden nesile aktırılacak mesajlarla dolu olduğuna da vurgu yapan İl Başkanı Görgel; “106 yıl önce atalarımızdan aldığımız vatan, bayrak ve millet sevgimiz, 15 Temmuz’da olduğu gibi her tehdit altında olduğunda yeniden tezahür etmiş ve ülkemiz üzerinde hain planları olanlara gerekli dersi vermiştir. Türk Milleti olarak 18 Mart, 12 Şubat ruhunu asla kaybetmeden, atalarımızdan aldığımız bu ruhu ilelebet taşıyacağız. 1. Dünya Savaşı‘nın seyrini değiştirerek, büyük bir destanının yazıldığı, bağımsızlık mücadelemizin altın harflerle işlendiği şanlı destan nesilden nesile aktarılacaktır. Bu vesile ile Çanakkale’de ve tüm yurtta vatanı, bayrağı ve milleti için şehit düşmüş tüm şehitlerimizi büyük bir minnet duygusuyla anıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun”