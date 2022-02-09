AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'den Aksu Haber’e özel açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon bağlantısıyla gençlik buluşmasına katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden başkan Görgel, sözlerine şöyle devam etti;

Geniş verimli çalışmalar yürüttük. çarşıda esnafımızla beraberdik hem piazza'da hem Kapalıçarşı'da esnaflarımızı dinledik. esnaf odaları seçimlerinde seçimleri kazanan başkanlarımızı dinledik onlara hayırlı olsun dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da telefon bağlantısıyla gençlik buluşmamıza katıldı. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun demek istiyorlardı biz de Cumhurbaşkanımıza aslında gençlerimizin bu geçmiş olsun temennilerini bir video ile ilettik. Bunun üstüne Cumhurbaşkanımız gençleri aradılar. Cumhurbaşkanımız gençlerle ve güzel bir sohbet ettiler o da son derece güzel oldu.

Konuşmasının devamında Görgel, cumhurbaşkanımızla konuşmamıza vesile olan sayın bakanımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ederim” dedi.

Haber: Mehmet Deveci