AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'den Aksu Haber’e özel açıklama!
Ak parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, geçtiğimiz günlerde memleketi Kahramanmaraş’a gelen Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın 2 günlük programını Aksu Haber’e değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon bağlantısıyla gençlik buluşmasına katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden başkan Görgel, sözlerine şöyle devam etti;
Geniş verimli çalışmalar yürüttük. çarşıda esnafımızla beraberdik hem piazza'da hem Kapalıçarşı'da esnaflarımızı dinledik. esnaf odaları seçimlerinde seçimleri kazanan başkanlarımızı dinledik onlara hayırlı olsun dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da telefon bağlantısıyla gençlik buluşmamıza katıldı. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun demek istiyorlardı biz de Cumhurbaşkanımıza aslında gençlerimizin bu geçmiş olsun temennilerini bir video ile ilettik. Bunun üstüne Cumhurbaşkanımız gençleri aradılar. Cumhurbaşkanımız gençlerle ve güzel bir sohbet ettiler o da son derece güzel oldu.
Konuşmasının devamında Görgel, cumhurbaşkanımızla konuşmamıza vesile olan sayın bakanımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ederim” dedi.
Haber: Mehmet Deveci
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|22
|16
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11