Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Haber Ötesi'ne konuk oldu!

Programın açılışında İl Başkanı Görgel, Aksu Tv’nin yeni yayın dönemi kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.



Görgel, Ankara’da düzenlenen il başkanları toplantısının detaylarını da paylaştı.



Erken seçim olur mu sorusuna 2023 hedefini gösteren Başkan Görgel, vatandaşın erken seçim beklentisinin olmadığını söyledi.

Muhabir: Gökhan Çalı