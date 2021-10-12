Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Haber Ötesi'ne konuk oldu!
Aksu TV’nin ilk yayın döneminin programı Haber Ötesi olurken yeni yayın döneminin ilk konuğu ise Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel oldu.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 11:50 12.10.2021, 18:13
Programın açılışında İl Başkanı Görgel, Aksu Tv’nin yeni yayın dönemi kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Görgel, Ankara’da düzenlenen il başkanları toplantısının detaylarını da paylaştı.
Erken seçim olur mu sorusuna 2023 hedefini gösteren Başkan Görgel, vatandaşın erken seçim beklentisinin olmadığını söyledi.
Muhabir: Gökhan Çalı
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