Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Haber Ötesi'ne konuk oldu!
Haber Ötesi Programında Murat Eğridağ’ın sorularını yanıtladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2021, 15:41
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Murat Eğridağ’ın sunduğu haber ötesi programına konuk oldu.
Başkan Görgel 2021 yılından itibaren kente yapılan yatırımların hızlanarak devam edeceğini söyledi.
Görgel Arsan Kavşağındaki çalışmalarla ilgili de son gelişmeleri paylaştı.
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