AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, toplantıyı değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki öncülüğünde yerel yönetimler bölge toplantısı, Şırnak'ta gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 11:23 28.10.2021, 17:22
Bölge toplantısına Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları ile İlçe Belediye Başkanları katılım sağladı.
Kahramanmaraş’tan yerel yönetimler bölge toplantısına katılım sağlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, toplantıyı ve Şırnak gezisini Aksu Haber’e değerlendirdi.
Görgel “Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki beyle birlikte Şırnak’ta çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şırnak’a daha önce de gitme fırsatım olmuştu ve şunu gördüm, devletimiz orada çok önemli yatırımlar yapmış, gayet yaşanır bir şehir gördüm” diye konuştu.
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