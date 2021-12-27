AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’den birlik ve beraberlik mesajı!
Kahramanmaraş'ta 1978'de yaşanan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişininse yaralanmasına sebep olan 'n' üzerinden 43 yıl geçti.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 14:29 27.12.2021, 18:58
Maraş’ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 Aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda hayatını kaybeden masum insanlarımız unutulmadı.
Maraş olaylarının 43. Yılı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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