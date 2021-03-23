AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel kongre süreci değerlendirdi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel AK Parti, 7. Olağan Kongre sürecini değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 14:12 23.03.2021, 14:30
"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 2019 yılı aralık ayında başlatılan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan süreç, 24 Mart'taki büyük kongre ile tamamlanacak.
Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 18 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresini 24 Mart'ta gerçekleştirecek.
Gerçekleştirilecek büyük kongre öncesi ak parti il başkanı fırat görgel süreç hakkında bilgiler paylaşırken il ve ilçe teşkilatlarıyla kongreye katılacaklarını sözlerine ekledi.
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