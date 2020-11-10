AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: 'Ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız'

Haber Ötesi programında Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın sorularını yanıtlayan Başkan Görgel, ilk olarak kendini tanıttı ve yapacakları parti içi çalışmalarından bahsetti.

Başkan Görgel, Murat Eğridağ’ın kongreyle ilgili sorduğu soruya ise şöyle cevap verdi.

7 Kasım’da çok güçlü bir mirası devir aldıklarını kaydeden Görgel, “7 Kasım günü bizim için çok önemli bir gün, uzun zamandır AK Parti teşkilatlarında hizmet eden bir partiliyim. İlk gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğinden başladım, bugün il başkanı olmayı Allah nasip etti. 7 Kasımda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmış olduğu kongrede görevi, delegelerimizin oylarıyla da devralmış olduk. Biz önemli bir mirası devraldık. Gerçekten çok güçlü mirası devraldık. Bize düşen görev şuanda mirasa çok güçlü bir biçimde sahip çıkıp, daha ileriye nasıl taşırız onun gayreti içerisinde olmak. Ben siyasete başlarken idealleri olan, bu memleketle alakalı düşünceleri olan, fikirleri olan ve kentin her gün daha iyiye gitmesi için ne yapabilirim kaygısıyla siyasete başladım” dedi.

“NE KADAR BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLEDİĞİNİN FARKINDAYIZ”

Amacının son nefesine kadar Kahramanmaraş’a hizmet etmek olduğunu kaydeden Görgel, “Memleketimi seviyorum. Böyle hiçbir zaman Kahramanmaraş'tan gideyim, başka bir yerde yaşayım düşüncesi olmadı bende. Kahramanmaraş'ta hayatımı sürdürmek ve inşallah son nefesimde bu şehirde vermek isterim. O yüzden burada hele AK Parti'de il başkanlığı gibi görevi almak, benim için çok onur, gurur verici bir hadise. Tabii dediğim gibi 15 yıla yakın bir siyasi hayatım oldu üniversiteyi bitirdikten sonra. AK Parti teşkilatlarında görev yapmanın çok önemli olduğunu, Kahramanmaraş'ta bu denli kuvvetli tabanı olan bir partide il başkanı olmanın ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Bugün yönetim kurulu toplantımızı yaptık arkadaşlarımızla da onları paylaştık. Bundan sonra artık çok farklı bir sürece girdik. Memleketin her derdi bizim derdimiz, vatandaşımızın her derdi bizim derdimiz, inşallah gücümüz yettiğince. Elimizden gelenin daha fazlasını yapabilme gayretiyle, bize verilen süreç içerisinde bize takdir edilen süreç içerisinde, bu görevi layıkıyla yapıp ondan sonra giderken bu işi iyi yaptı gitti, hakkaniyet yaptı, adaletli yaptı, liyakata önem verdi ve o şekilde görevini tamamladı denilenlerden olup gitmemiz lazım. Bu bilinçle hareket edeceğiz” dedi.