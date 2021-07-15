AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel’den 15 Temmuz Mesajı

Görgel mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’15 Temmuz kanlı darbe girişiminin demokrasinin asıl sahipleri tarafından bertaraf edilişinin 5’inci yıl dönümünü yaşıyoruz. 5 yıl önce yaşanan ve hafızalarda hiç unutulmayan ihanet şebekelerinin başlattığı kalkışma, Cumhurbaşkanımızın cesareti, Milletimizin feraseti ile bertaraf edildi.

Ülkemiz darbelerden çok çekti ve halk olarak çok bedeller ödedik. 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele milletimizin Çanakkale’de, Sakarya’da, Maraş’ta bir asır önce verdiği direnişin aynısıdır. Bu hain kalkışma sadece demokrasiyi sekteye uğratmak değil bir esaret girişimidir.

O gecenin sessizliğini bozan Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklarda namlusunu halka doğrultmuş silahlara siper olan vatan sevdalıları, yurdumuza alçakları uğratmamışlardır. Darbelere karşı bu kutlu direniş tarihte ilk defa yaşanmış ve darbecilere en iyi cevap verilmiştir.