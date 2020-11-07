AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici: ‘Durmak yok koşarak yola devam diyorum’

Kahramanmaraş’ta İl Başkanlığı görevini Fırat Görgel’e devredecek olan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, 12 Şubat Stadı’nda düzenlenen kongre organizasyonunda konuştu.

Debgici, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak bu günlere ulaştık. Bütün dönemlerde fedakar teşkilat arkadaşlarımızla samimiyetle ve gayretle çalışmalarda yer aldık. Sorumluluk yüklendiği her alanda genel merkezimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve bütün teşkilat ilke yaptığımız tüm istişarelerle çıkan sonuca göre hareket etmeye özen gösterdik. Amasız ve fakatsız çalışmalarımızı sürdürdük. İnançlı ve imanlı bir nesilin bu memlekete hizmet edebilmesi için ömrünü bu davaya adamış bir ailenin ferdi olarak bu bayrağı devredeceğim. Ailemden ve milletimden aldığım bu gücü devrediyorum. Bu ülkenin hizmetinde olmanın hazzını yaşıyorum. Ve inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu hareket mensupları ile şereflenmez, mensuplarına şeref verir. Bizim bayrağımızı devralan insanlar hareketimizin yükselmesi için çok çalışacaklar. 24 Şubat 2018 tarihinde yaptığımız olağan 6. İl Kongreden sonra göreve geldiğimiz günden bu yana destek veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, herkese teşekkür ederim. AK Parti ailesine gönülden şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Durmak yok koşarak yola devam diyorum.”