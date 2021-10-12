AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında görev değişikliği!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda son dakika değişiklikleri yaşandı. Geçtiğimiz yıl 7 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi ile göreve gelen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bir yıl aradan sonra yürütme kurulunda değişikliğe gitti.

KİMLER DEĞİŞTİ?

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İl Yürütme Kurulu’nda 5 değişiklik birden yaptı.

Önceki Yürütme Kurulu’nda İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Hakan Dereli, İl Yerel Yönetimler Başkanı olurken, İl Yerel Yönetimler Başkanı Ali Köfte ise İl Sosyal Politikalar Başkanlığı’na getirildi. Hakan Dereli’nin yerine İl Teşkilat Başkanlığı’nda yeni dönemde Ahmet Gülpak görev yapacak. Yeni listede Ekonomi İşleri Başkanı ise Halit Orhan oldu. Bir değişiklik de İl Seçim İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşti. İl Seçim İşleri Başkanlığı’na Muhammed Necmeddin Sertpolat’ın yerine Kerem Yıldırım Erdoğan getirildi. Yeni oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı görevini ise Yavuz Selim Kütükçü üstlendi. Eski Yürütme Kurulu’nda görev alan Muhammed Necmeddin Sertpolat ve Mustafa Çimen yeni listede görev almadı.

Başkan Görgel’in yaptığı değişikliğin ardından yeni Yürütme Kurulu’nda şu isimler yer aldı;

İl Başkanı: Fırat Görgel

İl Siyasi Hukuki İşler Başkanı: Ahmet Serkan Tanrıverdi

İl Teşkilat Başkanı: Ahmet Gülpak

İl Seçim İşleri Başkanı: Kerem Yıldırım Erdoğan

İl Tanıtım ve Medya Başkanı: Hakan Kiraz

İl Dış İlişkiler Başkanı: Ender Umut Pabuçcu

İl Sosyal Politikalar Başkanı: Ali Köfte

İl Yerel Yönetimler Başkanı: Hakan Dereli

İl Ekonomi İşleri Başkanı: Halit Orhan

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: İlker Barak

İl Mali ve İdari İşler Başkanı: Cüneyt Doğan

İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Aziz Gümüş

İl Ar-Ge Başkanı: Hanifi Coşkun Ağdur

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Yavuz Selim Kütükçü

İnsan Hakları Başkanı: Meral Şirikçi

İl Sekreteri: Cihangir Bağrıaçık