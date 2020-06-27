AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Aşçı'dan teşekkür!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, atama kararıyla ilgili basın açıklaması yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 17:22 27.06.2020, 17:35
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AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Aşçı'dan teşekkür!

Genel merkezimiz tarafından şahsıma verilen bu görevin ağırlığının ve sorumluluğunun bilincinde hareket etme gayretinde olduğumun bilinmesi ve Rabbimin bizleri Sırat-ı Mustakim’ den ayırmamasını niyaz ederek sözlerime başlamak isterim. Tevdi edilen görev ile 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını süratle hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Üstad Necip Fazıl’ın Gençliğe Hitabetinde alıntı yaptığı ‘’kim var diye seslenince sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ben varım’’ diyen her bir kahraman gencimizin dava arkadaşlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım.

AK Parti her yaşın, zümrenin, meslek grubunun, etnik yapıların, kadınların ve gençlerin partisi olmuştur. Gençlerin tüm kademelerde sıklıkla görev aldığı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşı olduğu, Türkiye’nin geleceği olan gençlerin adeta yuvası niteliğinde olan yegane partidir. ‘’Siyasetin Tek Limanı Ahlaktır’’ düsturu ile hareket eden gençliğin buluşma noktası haline gelmiş AK Parti Gençlik Kollarında görev almak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık gençliğin enerjisi, dinamizmi, zekası ve bu davaya olan inancı doğrultusunda yeni fikirler, projeler üreterek süratle hayata geçirebilmesinden kaynaklanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte 18-25 yaş seçme serbestliğine karşın seçilme engelini kaldırarak, bu yaş aralığının seçilme özgürlüğünün gelmesinden ve dolayısıyla gençlerin parlamentoda temsil engelinin kalkması ile taçlandırmıştır. Dolayısıyla gençlere kuruluşundan bu yana her kademesinde görev veren onlara güvenen, inanan, değer veren AK Parti bu doğrultuda hep genç kalmıştır. AK Parti Kahramanmaraş Teşkilatları kuruluşundan bu yana bu geleneği sürdürmeye devam etmiştir. Devraldığımız bu görev ile AK Parti Kahramanmaraş Gençliği ile birlikte liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapacağız. Kendisinin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda var gücümüz ile gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

AK Parti teşkilatlarının prensibi olduğu üzere, bayrağı devraldığım Ali Çam başkanımızdan daha ileriye taşımak gayreti içerisinde olacağım. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Genel Başkan Yardımcımız sayın Mahir Ünal’a, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş’e,  Milletvekillerimiz; Ahmet Özdemir’e, Celalettin Güvenç’e, İmran Kılıç’a, Mehmet Cihat Sezal’a ve Habibe Öçal’a, İl Başkanımız Ömer Oruç Bilal Debgici’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ayrı ayrı teşekkürü borç bilir, birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarıma, partimize gönül vermiş Kahramanmaraş halkına şükranlarımı sunarım.

AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren AŞÇI kimdir?

1994 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Yükseköğrenimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce’ ye sahiptir. Mühendislik ve Proje Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Teşkilatın birçok kademesinde farklı görevlerde yer almıştır. 2013 yılında Üniversite Başkan Yardımcılığı, 2014 yılında Üniversiteler Başkanlığı, 2018 yılında ise Ar-Ge Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 25.06.2020 tarihli Genel merkez kararı ile Kahramanmaraş AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanmıştır.


 

#Adalet ve Kalkınma Partisi #Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı #basın açıklaması
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