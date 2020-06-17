AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Belli Oldu!

AK Parti büyük olağan kongre öncesi teşkilatlarda tazelenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığını başarıyla sürdüren Ayşe Cesur yeni dönemde tekrardan aday olmazken yeni başkanın kim olacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, cevabı AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici sosyal medya üzerinden duyurdu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur'dan boşalan görevi devir alacak kişi Gül Çitil Okur olurken, yeni başkan mazbatasını Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selma Çam'ın elinden aldı.