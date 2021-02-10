AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Senem Ayşe’yi anlattı
Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Milli Mücadelenin Kahramanlarından Senem Ayşe’nin Vefatının Sene-İ Devriyesinde Rahmet Ve Minnet Anıyoruz” dedi.
Başkan Okur, direnişin kadın isimlerinden senem Ayşe’nin Mücadelesini Aksu Haber’e anlattı.
Maraş Müdafaası ve Kahraman Kadınların milli mücadeledeki yaptıkları kahramanlıklar unutulmuyor.
Milli ruhun ve direnişin kadın isimlerinden Senem Ayşe. Kendi evinin yakınındaki bir Ermeni evinin cephane deposu olarak kullanıldığını fark edince, kendi evine gaz dökerek yakar, cephane deposu olan ev de havaya uçar. Milli direnişin cesur kadını Senem Ayşe’nin vefatının sene-i devriyesinde kahraman şehir rahmet ve minnet anıyor.
Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, “Milli Mücadelemizin Kahraman Hatunu Senem Ayşe’yi vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnet anıyoruz” dedi.
İl Kadın Kolları Başkanı Okur, milli mücadelenin 101. Yılında tüm Kahramanmaraşlı vatandaşların bayramını da kutladı.
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