Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’dan tepki!

Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

KAHRAMANMARAŞ 23.02.2021, 16:42 23.02.2021, 19:12

Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Zengin'e yönelik sosyal medyadan yapılan ahlaksız paylaşımı kınadığını belirterek, " Bu tür söylemlerde bulunan her türlü siyasi olguda olan kimlikleri şiddetle ve dehşetle kınıyoruz. Hukukçu olan bir kimliğin böyle saldırılarda bulunması çok aşağılıktı." ifadesini kullandı.

Okur, “Biz bunun 28 Şubat olaylarına dayandığını düşünüyoruz” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, konuşmasına şöyle devam etti;

“Öncelikli olarak çok şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Bir kadın olarak bir siyasetçi olarak bir anne olarak bir eş olarak nereden bakarsanız bakın malum kişinin yapmış olduğu hakaret gerçekten ağza alınmayacak şekilde belden aşağı bir insanın onuruyla gururuyla Oynayacak kadar şiddetli açıklamalara giden süreçler işledi. Biz bunun 28 Şubat olaylarına dayandığını düşünüyoruz. Çünkü siyasetçi bir anneye, eşe bir hanıma En azından meslektaşına böyle bir hakaretle gelinmemeliydi. Çünkü böyle bir hakareti hiçbir şekilde hiçbir siyasetçi kadınımız hak etmedi. Özellikle de grup başkan vekilimiz Özlem Hanım Hiç hak etmedi. Yaptığı çalışmalar gösterdiği performanslar mesleki olarak yaptığı çalışmalar takdire şayan çalışmalardı. Kaldı ki Bir meslektaşının diğer bir meslektaşına hanım bir meslektaşına böyle söylemlerle gelmesi çok ayıp oldu. Ancak dışarıdan oynanan oyunlar dışarıdan gelen bulgular ve söylemlerin bize yansıması olduğu için biz bu tür hareketleri kınıyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı gerekli süreç başlatıldı. Hem Adalet bakanlığımıza hem de mesleki olarak meslektaş olarak kendi meslektaşlarını kınamasını diğer siyasi partilerin kınamasını yine aynı şekilde aldı.

Yasal süreç bugün sonuçlandı tutuklama kararı çıktı. Yaptığı arabuluculuk çalışmalarında askıya alınan süreçler oldu. Yani mesleki olarak bir insanın normal bir vatandaşın dahi hak ve hukuklarının diğer vatandaşın hak ve hukuklarını başladığı yerde bittiğini bilmesine rağmen avukat olan bir hukukçu olan bir kimliğin böyle saldırılarda bulunması çok aşağılıktı. Biz Kadın Kolları Kahramanmaraş il başkanlığı olarak kınıyoruz adaletin yerini bulacağına inanıyoruz tutuklanması ile ilgili Sonuçta zaten bunlardan birinci adımdı. Takipçisi olacağız bu tür söylemlerde bulunan her türlü siyasi olguda olan kimlikleri de şiddetle ve dehşetle kınamaya devam edeceğiz ve bu süreçte olduğu gibi sonucunda takipçisi olacağız” Muhabir: Gökhan Çalı

#Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur #AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin
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