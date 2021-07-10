AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi'nden müjde!
AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi'nden kamuoyuna duyuru geldi. Duyuru da Kahramanmaraş ulaşım konusunda müjdeler geldi.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2021, 01:07
AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi'nden kamuoyuna duyuru geldi. Duyuru da Kahramanmaraş ulaşım konusunda müjdeler geldi.
AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada "Her alanda hiç durmadan ve yorulmadan Kahraman Şehrimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.." denildi.
Açıklama şu şekilde;
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