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Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisinden Gıda İhtisas OSB açıklaması

Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisinden, kentte kurulacak Gıda İhtisas OSB ile ilgili açıklama geldi.

KAHRAMANMARAŞ 25.12.2021, 14:30 25.12.2021, 18:31
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisinden Gıda İhtisas OSB açıklaması

Açıklamada, Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın oluru ile tüzel kişilik kazandığı belirtilerek şunlar ifade edildi;

“Kahramanmaraş'a daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam sağlamak için Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, içişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç ve Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Özdemir, Sayın Mehmet Cihat Sezal, Sayın Habibe Öçal ve Belediye Başkanlarımızla birlikte büyük bir gayret göstermekteyiz. Uzun bir süredir yakinen takipçisi olduğumuz Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın olurları ile tüzel kişilik kazanmıştır.

''GIDA İHTİSAS OSB' SAYESİNDE DAHA FAZLA REKABET GÜCÜNE SAHİP OLACAKTIR''

Sanayi şehri olma özelliğinin yanında aynı zamanda bir tarım şehri olan Kahramanmaraş, kurulacak olan bu Gıda İhtisas OSB ile birlikte çiftçimizin ve üreticimizin yetiştirmiş olduğu ürünleri daha kolay bir şekilde endüstriye taşıyacaktır. Hem çiftçimiz, üreticimiz kazanacak hem daha fazla istihdam sağlanacak hem de ülke ekonomisine ihracatımıza daha fazla katkı sağlanacaktır.

Dondurma ve biber başta olmak üzere şehrimizin marka değeri olan birçok ürün 'Gıda
İhtisas OSB' sayesinde daha fazla rekabet gücüne sahip olacaktır. Üretimin, yatırımın ve istihdamın öncü şehirlerinden Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun.

500 MİLYON TL’LİK YENİ YATIRIM

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gıda İhtisas OSB alanında 100 yatırımcı hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 500 Milyon TL’lik yeni yatırım öngörülürken, en az 5 bin kişilik de yeni istihdam hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gıda İhtisas OSB’nin sektördeki potansiyelin verimini artıracağını belirtti.”

YÜKSEK KATMA DEĞER

“Kuruluş aşamasına geçilen Gıda İhtisas OSB ile şehir genelinde faaliyet gösteren gıda sektörü temsilcilerinin kümelenmesine de olanak sağlanacak. Markalaşma, pazarlama eksikliği ve tedarik zinciri yetersizliği gibi sorunları bulunan sektör temsilcileri, yürütülen bu çalışmayla sağlanacak desteklerle önemli gelişim gösterecek. Düşük maliyetlerle sürdürülebilir ve kesintisiz üretim imkanına kavuşacak temsilciler, rekabet gücü yüksek ürünlerle pazar payını artıracak. Kolay ulaşım ve lojistik olanaklarının yanı sıra ithalat ve ihracat destekleriyle Kahramanmaraş’ın gıda ürünlerinde yüksek katma değer sağlanacak.”

#AK Parti Kahramanmaraş İletişim Ofisi #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Gıda İhtisas OSB
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