AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 2. Sırada!

Kentin Ve Ülke Siyasetinin Önemli İsimlerinden Birisi Olan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Aynı Masada İftarda Bir Araya Geldi.

İftar Sonrasında Hürriyet Gazetesi Yazarlarından Abdulkadir Selvi, İftar Masasında Yer Alanları Konu Edindiği Bir Köşe Yazısı Yazdı. Köşe Yazısında Masa Da Kimlerin Olduğunu Anlatırken Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’e De Değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milletvekilleriyle Bir Araya Gelmesine Şöyle Yorum Katan Selvi “Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ak Parti Milletvekilleriyle

İftar Yaptığı Masanın Fotoğrafı Yer Alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sağında Binali Yıldırım, Solunda İsmet Yılmaz Yer Alıyor. Numan Kurtulmuş, Fatih Şahin Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Dışındakiler İse Milletvekilleri. Peki, O Milletvekilleri Neye Göre Belirlenmiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki Oylama Ve Yoklamalarda İlk Sıralarda Yer Alan Milletvekillerinin Kendi Masasında Yer Almasını İstiyor. Marifet İltifata Tabi...

Selvi, En Devamlı Milletvekili Sözleriyle Yazdığı Yazının Devamında İse “Erdoğan Bunu, Milletvekillerinin Meclis Çalışmalarında Gösterdiği Gayreti Ve Devamlılıklarını Teşvik Etmek İçin Yapıyor. İlk Sırada Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Geliyor. İkinci Sırada Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Var.” Sözlerine Yer Verdi.