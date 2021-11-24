AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'den önemli açıklamalar!
Kahramanmaraş’ın çözüm bekleyen en güncel konuları ile ilgili son gelişmeler gazi mecliste kamuoyuna açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 16:29 24.11.2021, 17:05
Kahraman kentin Ankara’daki çözüm ortağı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir kent kamuoyu tarafından merakla takip edilen stadyum meselesi, ıslah osb ve termik santral ile ilgili gerçekleşen görüşmelerin neticelerini basın ile paylaştı.
Taraftarların merakla beklediği stadyum sorununa değindi.
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