AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir gündemi değerlendirdi!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir TV 100 Kanalında, Gül Bahar Feyzan ile Karşı Mahalle programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2021, 12:04 02.05.2021, 13:24
Programda 17 günlük kapanmaya değinen vekil Özdemir, bu süreçte esnaflara desteğe devam edeceğiz dedi.
Konuşmasının devamında Özdemir, Türkiye’nin G20 ülkeleri içerisinde vatandaşa pandemide en çok destek verenler arasında 1. sırada olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisini HDP ve PKK’nın arka bahçesi haline dönüştürdüğünü söyledi.
32°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Mayıs 2021
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:29
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:30
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|36
|73
|3. Galatasaray
|36
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Alanyaspor
|37
|57
|6. Hatayspor
|37
|57
|7. Sivasspor
|36
|55
|8. Gaziantep FK
|36
|54
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|36
|40
|15. Başakşehir
|36
|40
|16. Ankaragücü
|36
|38
|17. Kayserispor
|36
|38
|18. Kasımpaşa
|36
|37
|19. Erzurumspor
|37
|37
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|36
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|33
|52
|9. Aston Villa
|33
|48
|10. Leeds United
|34
|47
|11. Arsenal
|33
|46
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|33
|36
|17. Newcastle
|33
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|33
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Real Betis
|34
|51
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|33
|45
|9. Celta de Vigo
|34
|44
|10. Athletic Bilbao
|33
|42
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Levante
|34
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü