AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir gündemi değerlendirdi!

Programda 17 günlük kapanmaya değinen vekil Özdemir, bu süreçte esnaflara desteğe devam edeceğiz dedi.

Konuşmasının devamında Özdemir, Türkiye’nin G20 ülkeleri içerisinde vatandaşa pandemide en çok destek verenler arasında 1. sırada olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisini HDP ve PKK’nın arka bahçesi haline dönüştürdüğünü söyledi.