AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir KMTSO’nun iftarına katıldı
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 18. geleneksel iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 16:13 26.04.2022, 17:07
Aksu TV ekranlarına canlı yayın konuğu olan Milletvekili Özdemir bu tür programların önemine dikkat çekti.
Milletvekili Özdemir Kahramanmaraş’ın her türlü sorununu Ankara’ya taşıyarak çözüm yolu noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.
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