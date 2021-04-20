AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Seçim İşleri Başkan Yardımcısı oldu
Dün itibarıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Seçim İşleri Başkanlığı atamalarında Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2021, 15:38
Seçim İşleri Doğu Anadolu bölgesinden sorumlu olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’e ve diğer seçilenlere yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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