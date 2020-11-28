AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in acı günü!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in babası Mevlüt Özdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 10:21 28.11.2020, 10:34
Kahramanmaraş’ın en çalışkan milletvekillerinden biri olan Ahmet Özdemir, babasını ebediyete uğurladı. Vekil Ahmet Özdemir’in babası Mevlüt Özdemir, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Mevlüt Özdemir’in cenazesi bugün saat 11’de Şeyhadil Mezarlığı’nda defnedilecek.
Aksu TV ailesi olarak, Mevlüt Özdemir'e Allah'tan rahmet, değerli milletvekilimize, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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