AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Habibe Öçal mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dört yıl önce bugün FETÖ’cü hainler, dünya savaşlarında bile eşi benzeri görülmemiş bir şekilde milletin meclisini, ambulansını, polisini, kendi vatandaşını bombalamış ve üzerlerine mermi yağdırmıştır.

Ancak FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında aziz milletimiz canından, cananından, evladından vazgeçerek milli iradesine sahip çıkmıştır.

Bir asır önce “ya istiklal, ya ölüm” haykırışıyla Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran bu necip millet, 15 Temmuz gecesi de “Gün vatana sahip çıkma günüdür” diyerek darbecileri püskürtmüştür.

100 sene önce Anadolu’yu işgalcilere dar eden Sütçü İmam’ın, Kara Fatma’nın, Şahin Bey’in evlatları, 15 Temmuz’da da FETÖ’cü alçaklara meydanları, sokakları dar etmiştir.

Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bedel ödemeden başarı elde edilmez.

Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal şöyle diyor;

“Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme,

Çünkü şafak yüz bin yıldızın kanı dökülmeden sökülmez.”

Bu Anadolu toprağı bizlere vatan olarak kaldıysa bunun için yüz binlerce yıldızın, yüz binlerce yiğidin, yüz binlerce şehidin kanı dökülmüştür.

15 Temmuz Zaferimiz de işte böyle büyük bir fedakârlığın eseridir.

Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin ailelerine Yüce Rabbimden sabrı cemil, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.